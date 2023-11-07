В части российского региона ввели режим ЧС после ледяного дождя

В части Приморского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после ледяного дождя, выпавшего накануне. Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона в Telegram-канале.

«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Дальнереченском округе. Из-за прошедшего ледяного дождя произошли массовые отключения электроэнергии», — сообщили власти.

Он добавили, что в округе сотрудники экстренных служб занимаются расчисткой территории от упавших деревьев и восстанавливают электроснабжение.

Ранее в Приморье режим ЧС ввели в Лесозаводском городском округе, где проживают более двух тысяч человек. Там под давлением ледяной корки повреждения получили около 200 деревьев.