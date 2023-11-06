Школьница скончалась после кровотечения из носа

Школьница из подмосковного Серпухова скончалась после кровотечения из носа
Одиннадцатилетняя девочка из подмосковного города Серпухов скончалась после сильного кровотечения из носа, которое началось у нее после семейного торжества. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, незадолго до смерти ребенку диагностировали гайморит. В конце октября девочка посетила лора, который назначил ей лечение уколами и промыванием носа. На тот момент состояние здоровья подростка улучшилось.
— В пятницу семья отмечала день рождения младшей дочки, которой исполнялся годик. <...> Посреди ночи старшей сестре стало плохо: ее начало сильно тошнить, а под утро из носа пошла кровь. Вызвали скорую, девочку госпитализировали, но медики ничем помочь уже не смогли — около 12 часов дня девочка умерла, — сообщает Shot.
Точная причина смерти девочки пока не установлена.
2 ноября в пресс-службе регионального МВД сообщили, что десятилетняя школьница из Ачинска принимала ванну с сотовым телефоном, стоящим на зарядке, уронила его в воду и умерла. Тело ребенка обнаружила мать, вернувшаяся с работы домой.