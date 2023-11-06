В отношении боксера Иванова возбудили дело после стрельбы у ресторана в Москве
Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в отношении боксера Никиты Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы", - сказала она.
Волк добавила, что подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
В столичной прокуратуре уточнили, что задержанному предъявили обвинение. "В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения", - сказали в надзорном ведомстве столицы. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.