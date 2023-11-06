В отношении боксера Иванова возбудили дело после стрельбы у ресторана в Москве

"Следователями СО ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы", - сказала она.