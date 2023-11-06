На Сахалине приостановили морское сообщение с материком из-за плохой погоды

Из-за непогоды временно приостановлена работа морской переправы Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край), сообщил региональный главк МЧС России.

Уточняется, что переправа закрыта с 15.30 (7.30 мск) в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, передает РИА «Новости».

Ожидается, что морское сообщение с островом будет возобновлено с улучшением погоды.

Ранее в восьми муниципалитетах Сахалина объявили экстренное сообщение о ливнях и мокром снеге.