В российском регионе задержали мужчину за приставания к маленькой девочке

В Ленинградской области 35-летний мужчина приставал к шестилетней девочке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

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По данным канала, в поселке Первомайское Выборгского района родители детей четырех и шести оставили малышей с соседом. Однако потом дочь пары рассказала, что мужчина домогался ее. Семья обратилась в полицию.

Вскоре россиянина задержали. Он признал свою вину. Отмечается, что ранее фигуранта судили за наркотики. Теперь возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).