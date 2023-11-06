Диджея убили во время прямого эфира

Диджея Джонни Уокера убили во время прямого эфира
На Филиппинах прямо во время прямого эфира был убит диджей 94.7 Gold Mega Calamba FM Джонни Уокер. Об этом сообщают СМИ страны со ссылкой на источник в полиции.
Уточнено, Хуан Джумалон (настоящее имя диджея) вел эфир из своей домашней студии, когда в его дом зашел неизвестный и попросил пустить его к микрофону - "чтобы сделать важное заявление". А получив отказ, застрелил ведущего.
Жена отвезла Уокера в больницу, где врачам оставалось лишь констатировать его смерть.
В полиции подчеркнули, что пока не располагают информацией о том, поступали ли ведущему ранее какие-либо угрозы. Отмечено, что правоохранители занимаются изучением записей с камер видеонаблюдения в районе.