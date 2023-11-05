Число раненых при стрельбе в столичном ресторане возросло

Число пострадавших при стрельбе в ресторане в центре Москвы Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky увеличилось до четырех. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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«Причинил четверым мужчинам телесные повреждения», — указывается в заявлении.

Согласно информации надзорного ведомства, гость заведения несколько раз выстрелил в других посетителей из травматического оружия.

5 ноября в ресторане Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центре Москвы гость заведения открыл стрельбу. Согласно информации источника в экстренных службах, в результате нее пострадали три человека.