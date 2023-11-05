Названа причина стрельбы в московском ресторане

Стрельба в ресторане Paulaner Brauhaus в центре Москвы, в ходе которой пострадали четыре человека, произошла из-за конфликта на бытовой почве, переросшего в потасовку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Предварительно установлено, что между гражданами произошел конфликт на бытовой почве, переросший в потасовку. Затем один из участников из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, после чего с места происшествия скрылся, — заявила Волк.

По информации Telegram-канала SHOT, двое пьяных мужчин не поделили дверь и не смогли разойтись в проходе ресторана. Как рассказали очевидцы, после этого между ними начался конфликт, в ходе которого один из участников драки открыл огонь из травматического оружия и скрылся.