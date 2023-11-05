СК возбудил дело за угрозу насилия в отношении полицейского в Москве

СК возбудил дело за угрозу насилия в отношении правоохранителя в центре Москвы
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении полицейского. Об этом в воскресенье, 5 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
— Уроженец Республики Дагестан, находясь на территории Александровского сада в городе Москве, демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к сотруднику полиции, высказал угрозы применения насилия в отношении последнего, — сообщила она.
Действие произошло накануне вечером. СК возбудил уголовное дело по признакам статьи «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».
В настоящее время следователи допрашивают очевидцев и осматривают записи с камер видеонаблюдения. Все обстоятельства произошедшего находятся на уточнении. Среди прочего дано поручение о проведении розыскных мероприятий, в ходе которых будет установлено местонахождения обвиняемого.
Другое обвинение по той же статье было выдвинуто против пожилой жительницы Кубани. Пенсионерка из Краснодара попыталась заказать убийство полицейского, за что планировала заплатить миллион рублей.