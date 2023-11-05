СК возбудил дело за угрозу насилия в отношении полицейского в Москве

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении полицейского. Об этом в воскресенье, 5 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

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— Уроженец Республики Дагестан, находясь на территории Александровского сада в городе Москве, демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к сотруднику полиции, высказал угрозы применения насилия в отношении последнего, — сообщила она.

Действие произошло накануне вечером. СК возбудил уголовное дело по признакам статьи «Угроза применения насилия в отношении представителя власти».

В настоящее время следователи допрашивают очевидцев и осматривают записи с камер видеонаблюдения. Все обстоятельства произошедшего находятся на уточнении. Среди прочего дано поручение о проведении розыскных мероприятий, в ходе которых будет установлено местонахождения обвиняемого.