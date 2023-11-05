В финском аэропорту мужчина выломал двери и бегал по взлетному полю

IltaLehti: в финском аэропорту мужчина выломал двери и бегал по взлётному полю
Мужчина в финском аэропорту Хельсинки-Вантаа выломал двери и бегал между припаркованными самолётами.
Об этом сообщает газета IltaLehti.
Инцидент произошёл 4 ноября.
«Мужчина проделал путь от аэровокзала до трапа самолёта. По пути он сломал замки на двух дверях. Сотрудники аэропорта заметили бегущего по перрону мужчину и задержали его», — заявил представитель полиции.
Ранее сообщалось, что прорвавшийся на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Гамбурга мужчина, который взял в заложники четрырёхлетнего ребёнка, сдался, ребёнок не пострадал.