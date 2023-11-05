Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции

Операция по освобождению малолетней заложницы, захваченной собственным отцом в аэропорту Гамбурга, успешно завершилась. Ребенок был освобожден около 14:30 по местному времени, сообщает Hamburger Abendblatt.

35-летний мужчина вышел из автомобиля, стоящего на летном поле, и сдался полиции. Он арестован, его четырехлетняя дочь не пострадала. Сейчас специалисты проверяют автомобиль на наличие взрывчатки.

Появились также некоторые подробности ЧП.

«Он не выдвигал никаких конкретных требований, но говорил, что хочет поехать в Турцию со своей дочерью», — сказала пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн.

Мужчина также заявил, что «его жизнь была сплошным кошмаром». Во время удержания дочери-заложницы он периодически открывал дверь автомобиля, чтобы покурить.

На взлетной полосе была замечена женщина-полицейский с плюшевым мишкой, которого, видимо, собирались подарить ребенку, чтобы отвлечь его от стрессовой ситуации.

Мать девочки все это время находилась в аэропорту, где за ней присматривали психологи и полицейские.