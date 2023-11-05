Суд арестовал подозреваемого в убийстве судебного пристава Калужского

Суд арестовал подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов по Рязанской области Сергея Калужского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

«5 ноября судом удовлетворено ходатайство... о заключении под стражу подозреваемого в убийстве начальника отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району УФССП России по Рязанской области», — говорится в сообщении.

1 ноября приблизительно в 19:00 мск на улице Сельских строителей в Рязани начальнику отделения службы судебных приставов выстрелили в голову. Спустя два дня также в Рязани задержали подозреваемого в убийстве Сергея Калужского.