В Минобороны сообщили о попытке атаки 17 беспилотников на Крым

Минобороны: В Крыму отразили атаку 17 беспилотников
Девять украинских беспилотников уничтожили, еще восемь перехватили над Черным морем и территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, утром 7 ноября была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку с применением 17 дронов самолетного типа, пишет «Свободная пресса».
«Дежурными средствами ПВО девять ... аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — отмечается в сообщении.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе сбили над морем пять беспилотников, указывает телеканал «360».