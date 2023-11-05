Похититель дочери в аэропорту Гамбурга может иметь боевое оружие и взрывчатку

Полиция заявила, что у мужчины, взявшего в заложницы дочь в гамбургском аэропорту, может быть при себе боевое оружие и взрывные устройства. Об этом сообщает Hamburger Abendblatt.

Ситуация в аэропорту Гамбурга продолжает оставаться напряженной. Полиция по-прежнему ведет переговоры с 35-летним мужчиной, который взял свою 4-летнюю дочь в заложницы. Отец и дочь сейчас находятся в Audi, стоящей на взлетной полосе, рядом с самолетом Turkish Airlines. Аэропорт оцеплен силовиками. Положение осложняется тем, что похититель может быть вооружен.

«Официальные лица предполагают, что у захватчика может иметься боевое огнестрельное оружие, а также взрывные устройства неизвестного типа», — сообщает Hamburger Abendblatt.

Кроме того, полиция впервые рассказала о состоянии ребенка.

«На данный момент мы предполагаем, что ребенок физически здоров. Об этом говорят имеющиеся зрительные контакты, и телефонные разговоры с преступником, где на заднем плане слышен голос девочки», — заявила пресс-секретарь полиции Сандра Левгрюн.

При этом не исключены психические травмы, нанесенные ребенку происходящим.

В субботу вечером 35-летний мужчина на машине со своей четырехлетней дочерью проехал через несколько заграждений у северных ворот аэропорта Гамбурга, а затем выехал на взлетную полосу. При движении он стрелял и бросал коктейли Молотова.