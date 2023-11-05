В Краснодаре в квартире обнаружены тела троих подростков

В одной из квартир в Краснодаре обнаружены тела троих подростков возраста 16-17 лет, возбуждено уголовное дело. Об этом 5 ноября сообщается в соцсетях регионального управления Следственного комитета РФ.

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По данным ведомства, тела нашла родственница одного из умерших. После этого она высказала скорую помощь, однако прибывшие медики констатировали смерть. В ходе осмотра места происшествия изъяты приборы для курения и иные вещи, используемые для употребления наркотиков.

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.