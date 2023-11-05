Школьницу с распоротым животом нашли в петербургской квартире

В Санкт-Петербурге госпитализировали 14-летнюю девочку с ножевым ранением, врачи борются за ее жизнь, сообщает «Фонтанка». По ее информации, школьница пострадала после ссоры с возлюбленным.

Как передает издание, конфликт между подростками случился накануне в квартире на Богатырском проспекте. Молодой человек позвонил в скорую помощь и сообщил, что находится в гостях у знакомой, которая получила ранение. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации. По словам парня, девочка случайно напоролась на кухонный нож, когда они ссорились. Подробности происшествия выясняет полиция.