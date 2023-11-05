Девочка-подросток ударила себя ножом в живот после ссоры с другом

Из квартиры в Приморском районе Петербурга госпитализирована школьница с ножевым ранением в живот, за жизнь ребенка борются медики. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире дома по Богатырскому проспекту в Петербурге. В экстренные службы обратился юноша, который сообщил, что его подруге нужна помощь. Молодой человек рассказал, что находится в гостях у знакомой 14-летней девочки, которая нанесла себе ранение.

Прибывшие на место медики госпитализировали школьницу, она в тяжелом состоянии. По словам ее друга, девочка ударила себя ножом в живот в ходе ссоры.