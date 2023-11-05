$93.04-0.1499.01+0.01

"Фонтанка": в Петербурге девочка подросток госпитализирована с ножевым ранением

Из квартиры в Приморском районе Петербурга госпитализирована школьница с ножевым ранением в живот, за жизнь ребенка борются медики. Об этом сообщает «Фонтанка».

Девочка-подросток ударила себя ножом в живот после ссоры с другом
© РИА Новости

Инцидент произошел в квартире дома по Богатырскому проспекту в Петербурге. В экстренные службы обратился юноша, который сообщил, что его подруге нужна помощь. Молодой человек рассказал, что находится в гостях у знакомой 14-летней девочки, которая нанесла себе ранение.

Прибывшие на место медики госпитализировали школьницу, она в тяжелом состоянии. По словам ее друга, девочка ударила себя ножом в живот в ходе ссоры.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, 17-летнего юношу опросили полицейские и передали родителям.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости