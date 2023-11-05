Подростки с электрошокером напали на сверстника в Екатеринбурге
В микрорайоне Уралмаш, группа подростков напала на мальчика, ребенка били электрошокером. Издевательства школьники снимали на видео и опубликовали его в социальных сетях.
Инцидент произошел во дворах домов по улице Орджоникидзе в Екатеринбурге, подростки повалили сверстника на землю и били мальчика электрошокером.
Предположительно, мальчик на которого напали, издевался над девочкой и забросал ее ледышками, за что и был подвергнут наказанию со стороны других школьников.
По данным портала "Е1", информация об избиении ребенка зарегистрирована в отделе полиции, обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники органов ПДН. Родителей пострадавшего мальчика просят обратиться с заявлением в отдел.
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