Подростки с электрошокером напали на сверстника в Екатеринбурге

В микрорайоне Уралмаш, группа подростков напала на мальчика, ребенка били электрошокером. Издевательства школьники снимали на видео и опубликовали его в социальных сетях.

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Инцидент произошел во дворах домов по улице Орджоникидзе в Екатеринбурге, подростки повалили сверстника на землю и били мальчика электрошокером.

Предположительно, мальчик на которого напали, издевался над девочкой и забросал ее ледышками, за что и был подвергнут наказанию со стороны других школьников.