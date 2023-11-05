$93.04-0.1499.01+0.01

Подростки с электрошокером напали на сверстника в Екатеринбурге

В микрорайоне Уралмаш, группа подростков напала на мальчика, ребенка били электрошокером. Издевательства школьники снимали на видео и опубликовали его в социальных сетях.

Подростки с электрошокером напали на сверстника в Екатеринбурге
© Газета.Ru

Инцидент произошел во дворах домов по улице Орджоникидзе в Екатеринбурге, подростки повалили сверстника на землю и били мальчика электрошокером.

Предположительно, мальчик на которого напали, издевался над девочкой и забросал ее ледышками, за что и был подвергнут наказанию со стороны других школьников.

Массовая драка подростков в российском городе попала на видео

По данным портала "Е1", информация об избиении ребенка зарегистрирована в отделе полиции, обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники органов ПДН. Родителей пострадавшего мальчика просят обратиться с заявлением в отдел.

1
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости