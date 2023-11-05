В Челябинской области нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

Восьмилетнего мальчика, пропавшего в Аргаяшском районе в селе Яраткулова под Челябинском, нашли мертвым, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Тело ребенка обнаружили в пруду. По данным ведомства, к трагедии привела детская «самостоятельность».

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Об исчезновении мальчика стало известно накануне. Ребенок отправился кататься на велосипеде и не вернулся домой. Обеспокоенные родители обратились в полицию, к поискам подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Уже вечером там сообщили, что мальчик погиб. Утром в МЧС уточнили, где именно нашли тело ребенка.

Сотрудниками полиции были организованы оперативно-следственные мероприятия: на берегу пруда были обнаружены детские следы ног. Спасателями Кыштымского ПСО на лодке в 60 метрах от берега на глубине 1,5 м было обнаружено тело ребенка, извлечено из воды и передано сотрудникам полиции. Причина смерти устанавливается, — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что толщина льда на пруду составляет всего 3 см. Вероятно, мальчик под него провалился.