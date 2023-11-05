В акватории Гагры утонул россиянин

В акватории Гагры утонул житель Татарстана, сообщили в МЧС Абхазии.

Как говорится в сообщении на официальном сайте МЧС, сотрудники ГИМС МЧС Абхазии извлекли в акватории Гагры из моря тело утонувшего гражданина России Александра Стасюка, 1959 года рождения, проживавшего в городе Альметьевск (Татарстан).

Там добавили, что по словам сотрудников спасательного ведомства страны погибший купался при сильном волнении моря, заплыв довольно далеко от берега.