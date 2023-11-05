Россиянин избил ребенка на детской площадке из-за песни

Житель Краснодара избил мальчика не детской площадке, мужчине не понравилась песня, которую пел ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале "ЧП Краснодар".

© Газета.Ru

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Тепличной, на детской площадке сидела группа подростков. По словам очевидцев, дети никому не мешали и вели себя спокойно. Один из мальчиков напевал себе под нос какую-то песню, которая не понравилась проходившему мимо мужчине.

Незнакомец подбежал к 10-летнему мальчику, грубо схватил его за шиворот, отшвырнул на землю и несколько раз ударил упавшего школьника кулаками и ногами.