DPA: возможной причиной ЧП в аэрпорту Гамбурга стал спор из-за опеки над ребенком

Возможной причиной захвата заложника и вооруженного прорыва в аэропорт Гамбурга спор из-за опеки над ребенком, которого удерживает в заложниках отец. Об этом сообщает медиагруппа DPA в социальных сетях.

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"Автомобиль все еще стоит на перроне аэропорта Гамбурга. В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке. На месте работают группа переговорщиков земельного управления уголовной полиции и психологи. С человеком в машине установлен контакт", - сообщает X медиагруппы.