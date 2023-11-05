DPA: возможной причиной ЧП в аэрпорту Гамбурга стал спор из-за опеки над ребенком
Возможной причиной захвата заложника и вооруженного прорыва в аэропорт Гамбурга спор из-за опеки над ребенком, которого удерживает в заложниках отец. Об этом сообщает медиагруппа DPA в социальных сетях.
"Автомобиль все еще стоит на перроне аэропорта Гамбурга. В настоящее время мы исходим из того, что причиной происходящего является спор об опеке. На месте работают группа переговорщиков земельного управления уголовной полиции и психологи. С человеком в машине установлен контакт", - сообщает X медиагруппы.
Полицейские, прибывшие на место ЧП, в данный момент находятся в контакте с вооруженным мужчиной. До этого стало известно, что вооруженный мужчина, который прорвался на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках четырехлетнего ребенка. Известно, что прорвавшийся на площадку для обслуживания самолетов мужчина уже несколько раз открывал огонь из пистолета и устроил несколько поджогов.