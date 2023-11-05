Взявший заложников в аэропорту Гамбурга бросил два коктейля Молотова

Вооруженный мужчина, который на своей машине прорвался на территорию аэропорта Гамбурга с заложниками внутри, бросил как минимум два коктейля Молотова. Об этом пишет издание Bild, передает РИА Новости.

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Накануне вечером полиция предупредила о проведении крупной операции на взлетно-посадочной полосе аэропорта Гамбурга. Воздушная гавань закрыта, авиасообщение на время прекращено из-за полицейских мер. Выяснилось, что там неизвестный мужчина удерживает заложников.

«Мужчина удерживает в своей машине двоих детей. <...> Его жена обратилась в полицию и предупредила офицеров по экстренному номеру телефона, что ее муж мчится в аэропорт с детьми», — пишет Bild.

Представитель федеральной полиции Томас Герберт сообщил изданию, что мужчина выбросил из машины две горящие бутылки, «своего рода коктейли Молотова». Пожарные в целях безопасности облили самолет на взлетно-посадочной полосе водой.