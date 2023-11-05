Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина удерживает четырехлетнего ребенка

Вооруженный мужчина, прорвавшийся на автомобиле на территорию аэропорта Гамбурга, удерживает в заложниках своего четырехлетнего ребенка, сообщает Bild. По данным издания, злоумышленник уже несколько раз стрелял из автомобиля.

© Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

В машине: отец со своим ребенком четырех лет. Ранее сообщалось о двух детях, взятых мужчиной в заложники. В полиции заявляют, что сейчас находятся в контакте с вооруженным мужчиной, — подчеркивается в публикации.

До того, как вооруженный мужчина был замечен силами безопасности в аэропорту, его жена обратилась в полицию и предупредила, что муж едет в аэропорт с детьми, добавили в издании. Позже стало известно, что в машине со злоумышленником лишь один ребенок.

Из автомобиля, на которой мужчина прорвался в аэропорт, он выкинул две бутылки с зажигательной смесью. Пожарные были вынуждены обливать водой стоящий поблизости самолет. Кадры с места события публикует РИА Новости.