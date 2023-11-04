Семейная пара найдена мертвой в Нижегородской области

В городе Кстове Нижегородской области погибла семейная пара. Причиной смерти, по данным пресс-службы регионального СУ СКР, явилось отравление угарным газом.

Инцидент произошел в субботу, 4 ноября, в квартире в доме №9 на улице Мира. Полиция обнаружила тела 37-летнего мужчины и его 33-летней супруги.

Телесных повреждений на трупах не было. В квартире погибших было газовое оборудование.

Кстовская прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Назначены судмедэкспертизы, а также технические экспертизы. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».