Росавиация назвала причины экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Росавиация подвела результаты расследования по факту посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирска, согласно которым причинами экстренного приземления стали сразу несколько ошибочных решений членов экипажа. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Причиной вынужденной посадки самолета стала нехватка топлива для благополучного завершения полета до запасного аэродрома вследствие сочетания следующих факторов: ошибка экипажа в определении фактического положения шасси и створок после отказа „зеленой“ гидросистемы. Принятие необоснованного решения на выполнение полета до запасного аэродрома Новосибирска, вызванное ошибкой в расчетах потребного количества топлива и неучетом выпущенного положения шасси», — передает telegram-канал Baza заключение Росавиации.

Кроме этого, причинами посадки стали неоптимальное распределение рабочей нагрузки в экипаже при усложнении условий полета и отсутствие своевременного контроля за расходом и остатком топлива в полете при уходе на запасной аэродром. Комиссия Росавиации добавила, что причиной падения давления в зеленой гидросистеме явилось нарушение целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной шасси из-за естественного износа.

Воздушное судно «Уральских авиалиний» вылетел из Сочи в Омск 12 сентября, но самолет не долетел до аэропорта из-за отказа гидравлика закрылок. После чего лайнер был экстренно направлен в Новосибирск, но по пути у самолета закончилось топливо. В конце концов пилоты приняли решение приземлиться в пшеничном поле. При посадке пострадавших не оказалось.

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