Треш-блогерша сбежала из России по поддельным документам

Треш-блогерша Юлия Финесс выехала из России по поддельным документам и рассказала об этом в своих соцсетях. Блогерша была в России под подпиской о невыезде. Также российские специалисты признали ее невменяемой.

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На днях в своих соцсетях она рассказала, что покинула Россию с помощью поддельного паспорта и улетела в Армению. Теперь таможенники двух стран ищут Финесс.

Россия уже отправила своим армянским коллегам ориентировки. Блогерше грозит арест, депортация и принудительное лечение в России.