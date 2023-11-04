Подбиравшему суррогатных мам для Пугачевой врачу вынесли приговор

Суд приговорил Владислава Мельникова, гендиректора компании «Росюрконсалтинг», к 19,5 годам строгого режима. Об этом пишет портал «Абзац».

По данным портала, певица Алла Пугачева когда-то обращалась именно в «Росюрконсалтинг» с тем, чтобы найти суррогатную мать.

Кроме того, еще пять врачей-репродуктологов получили от 4 до 17 лет лишения свободы в колониях общего или строгого режима.

Приговоры вынесены в рамках уголовных дел по факту смерти новорожденного мальчика и торговли людьми.

Расследование длилось с 2020 года. Приговор был вынесен только сейчас, в ноябре 2023 года.