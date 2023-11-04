Подбиравшему суррогатных мам для Пугачевой врачу вынесли приговор

Суд осудил на 19 лет врача, подбиравшего суррогатных мам для Пугачевой
Суд приговорил Владислава Мельникова, гендиректора компании «Росюрконсалтинг», к 19,5 годам строгого режима. Об этом пишет портал «Абзац».
По данным портала, певица Алла Пугачева когда-то обращалась именно в «Росюрконсалтинг» с тем, чтобы найти суррогатную мать.
Кроме того, еще пять врачей-репродуктологов получили от 4 до 17 лет лишения свободы в колониях общего или строгого режима.
Приговоры вынесены в рамках уголовных дел по факту смерти новорожденного мальчика и торговли людьми.
Расследование длилось с 2020 года. Приговор был вынесен только сейчас, в ноябре 2023 года.
Напомним, что в настоящее время Пугачева растит близнецов Лизу и Гарри, появившихся на свет 18 сентября 2013 года.
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