$93.04-0.1499.01+0.01

В деле «бизнес-коуча» Шабутдинова появился новый фигурант

В деле арестованного блогера Аяза Шабутдинова появился новый фигурант, который скрывается в ОАЭ. Об этом сообщают «Известия».

В деле «бизнес-коуча» Шабутдинова появился новый фигурант
© РИА Новости

Как полагает следствие, сообщник Шабутдинова – Василий Алексеев – сейчас прячется за рубежом. Он является генеральным директором компании «Like Центр». Пока неизвестно. намерены ли силовые структуры объявлять его в международный розыск.

На процессе также стало известно, что у самого Шабутдинова есть гражданство Сент-Люсии и действующие визы США, Италии и ОАЭ. Именно это стало одним из мотивов, побудивших следствие просить об аресте блогера.

Суд арестовал блогера Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве

Сам бизнес-тренер вину не признал. Он заявил, что происходящее «стало для него шоком».

«В компании 20 тыс. студентов, а заявления только от восьми, мы работаем добросовестно уже девять лет», — сказал Шабутдинов.

В воскресенье Таганский районный суд Москвы арестовал Шабутдинова. Он будет находиться в изоляторе до 16 декабря.

По данным следствия, Шабутдинов продавал вебинары, тренинги, курсы, якобы позволяющие открыть успешный бизнес. На самом деле это не соответствовало действительности. В деле восемь человек, приобретших курсы блогера. Ущерб составляет более 4 млн рублей.

Шабутдинов основал образовательную компанию для бизнесменов «Like Центр» в 2015 году. Ему ранее принадлежала сеть кофеен Coffee Like, которую он в 2018 году продал за 151 млн рублей.

2
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости