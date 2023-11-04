В Рязани задержан подозреваемый в резонансном убийстве пристава

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве Сергея Калужского – начальника городского отделения судебных приставов. Об этом сообщает региональное следственное управление.

«По подозрению в убийстве задержан житель областного центра 1979 года рождения», – сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого задержали в субботу, 4 ноября. Его нашли по горячим следам, в течение 2 суток.

Задержанный пояснил, что преступление совершено на почве личной неприязни и не связано со служебной деятельностью погибшего.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.