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Суд арестовал блогера Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве

Таганский суд Москвы в субботу, 4 ноября, арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.

Следствие предъявило Шабутдинову обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

Суд оценил общий ущерб от действий блогера Шабутдинова

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Шабутдинова меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря», — пояснил судья.

Ранее сообщалось о задержании блогера полицией и о проведении обысков в его квартире.

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