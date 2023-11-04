Суд арестовал блогера Шабутдинова по делу об особо крупном мошенничестве
Таганский суд Москвы в субботу, 4 ноября, арестовал блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, который обвиняется в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.
Следствие предъявило Шабутдинову обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Шабутдинова меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря», — пояснил судья.
Ранее сообщалось о задержании блогера полицией и о проведении обысков в его квартире.
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