В Краснодаре загорелись несколько припаркованных машин

В Краснодаре загорелись автомобили, припаркованные у автосервиса. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край» и публикует видеозапись инцидента.

Пожар произошел на Кожевенной улице утром 4 ноября. На кадрах видно, что в здании по соседству располагается автосервис с шиномонтажной мастерской. Огонь охватил минимум три машины, одна из них уничтожена полностью, у другой выгорел салон. У третьей машины, седана Changan, стоявшего на отдалении от двух других, поврежден моторный отсек и обгорела краска на крышке капота.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. О пострадавших не сообщается.