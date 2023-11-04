На почте задержали москвича, которому пришла посылка с наркотиками из Испании

В Москве задержали контрабандиста, который доставлял наркотики из Испании почтой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, на таможенном посту в Шарапово в посылке из Испании обнаружили четыре флакона с густым кодеином общей массой около килограмма. Получателя запрещенных веществ задержали, когда он пришел в отделение почты.

Контрабандистом оказался 23-летний житель Люберец, который в последнее время был безработным. В отношении россиянина возбудили уголовное дело — его отпустили под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.