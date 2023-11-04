Названо количество погибших при ударе по школе в Газе

Удар ВВС Израиля по школе при ООН в Газе, превращенной в центр размещения беженцев, унес жизни свыше 150 человек. Об этом пишет телеканал Al Hadath.

По данным телеканала, школа Аль-Фахура Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ являлась крупнейшим центром для размещения перемещенных лиц в регионе.

Журналисты отметили, что ранее израильские военные ударили по детской больнице Аль-Наср в секторе газа. При этом погибли два человека.

Кроме того, мирные жители погибли после ударов по высотке на улице Омара аль-Мухтара, рынку ковров в районе Шуджайя, в время рейдов ЦАХАЛ в город Хан-Юнис к югу от сектора Газа и в район Аль-Карара к востоку от него.

Напомним, что противостояние между палестинским движением ХАМАС и Армией обороны Израиля длится уже четыре недели, с 7 октября. В ходе боевых действий погибли тысячи гражданских лиц, сотни военнослужащих ЦАХАЛ и бойцов ХАМАС.