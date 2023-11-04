Российский подросток впал в кому на уроке литературы
Ученик девятого класса на уроке литературы неожиданно почувствовал себя плохо и впал в кому. Инцидент произошел в школе № 12 подмосковного Подольска, сообщает Shot.
Очевидцы рассказали, что подросток начал задыхаться, он перестал понимать, где находится. Учительница вовремя сориентировалась и вызвала бригаду скорой. Школьника срочно госпитализировали. В местной больнице ему поставили диагноз: «кома неясной этиологии».
Родные девятиклассника говорят, что он никогда не болел и не получал травм. Они «не понимают, как это произошло».
Ранее медики назвали болезни, из-за которых можно впасть в кому. Среди них оказалась ротавирусная инфекция.
Рамблер: главные новости