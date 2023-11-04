В Непале произошло мощное землетрясение, погибли десятки людей

В результате землетрясения в Непале погибли 128 человек, десятки получили ранения. Местные чиновники полагают, что количество жертв еще вырастет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 23:47 по местному времени, отметил Национальный сейсмологический центр Непала. Немецкий исследовательский центр геонаук оценил силу землетрясения в 5,7, а Геологическая служба США оценила ее в 5,6.

По данным агентства, природная катастрофа стала самой смертоносной с 2015 года, когда в результате двух землетрясений в стране погибло около 9000 человек.

Тогда целые города, многовековые храмы и другие исторические места были превращены в руины, было разрушено более миллиона домов. Это обошлось экономике Непала в $6 млрд.

Официальные лица опасаются, что число жертв новой катастрофы существенно вырастет, так как властям пока не удалось восстановить связь с рядом населенных пунктов, находящихся в труднодоступной местности.

Поисково-спасательные службы должны расчистить дороги, заблокированные вызванными землетрясением оползнями, чтобы добраться до пострадавших районов, сообщил офицер полиции Намарадж Бхаттараи.