Блогер Шабутдинов отказался признать вину в мошенничестве

В Москве задержан блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов. Ему предъявлено обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Известный «коуч» задержан в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ. Ему предъявлено обвинение в совершении 8 преступлений по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Вину он не признал.

Следствие ходатайствует о заключении блогера под стражу. Суд определит меру пресечения в ближайшее время.

По данным следствия, блогер предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающиеся якобы станут успешными бизнесменами и получат гарантированный сверхдоход.

«Убежденные якобы в высокой результативности образовательных программ 8 граждан заключили договоры возмездного оказания услуг на суммы от 100 тысяч рублей до 1,9 млн рублей», – сказано в сообщении прокуратуры.

У обвиняемого были соучастники. Все они действовали от имени подконтрольных юридических лиц, включая ООО «Лайк Центр», расположенных на Пресненской набережной.