Блогеру Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества

Блогеру и предпринимателю Аязу Шабутдинову предъявили обвинения в восьми эпизодах мошенничества, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram.

«Известный блогер и бизнес-тренер (Шабутдинов — прим. "Ленты.ру") задержан в качестве подозреваемого в порядке статьи 91 УПК РФ и ему предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — рассказали в столичной прокуратуре.

Отмечается, что вину блогер не признал. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении Шабутдинова меры пресечения в виде заключения под стражу.