Выдворенных из России школьников-мигрантов уличили в домогательствах

Жительница Московского района в Нижнем Новгороде, где жили уроженцы Азербайджана, рассказала, что братья-восьмиклассники, несмотря на возраст, очень часто приставали к девушкам. Если же они получали отпор, то переходили к оскорблениям. Кроме того, школьники нередко дрались на улицах, при этом они были зачинщиками конфликта.