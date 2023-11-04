В США ребенок нашел в детсаду пистолет и ранил себя

В Лас-Вегасе четырехлетний мальчик попал в реанимацию после того, как ранил себя из пистолета, который нашел в детсаду. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным местной полиции, мальчик нашел пистолет на детской площадке, взял оружие в руки и случайно выстрелил в себя. Детсадовец госпитализирован, его состояние врачи оценивают как тяжелое, пострадавший находится в отделении реанимации.