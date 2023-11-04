Двое мужчин устроили стрельбу в Ростове

В Ростове двое мужчин начали конфликтовать и устроили стрельбу. Об этом сообщает портал РОС.

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По информации портала, инцидент произошел на Казахской улице. Между двумя мужчинами произошел конфликт, причины которого не сообщаются. В результате один из них совершил выстрел в воздух из предмета, похожего на огнестрельное оружие. После этого стрелок скрылся с места происшествия.

Сообщение о стрельбе поступило от очевидцев в отдел полиции № 6. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками стрелявшего россиянина и устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.