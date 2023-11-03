Сальдо заявил о гибели девяти человек при ударе ВСУ по Чаплинке

Девять человек погибли при ударе ВСУ по Чаплинке Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар соцобъекту в населенном пункте Чаплинка Херсонской области, в результате происшествия погибли девять человек. Об этом 3 ноября сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава региона Владимир Сальдо.
Как писала «Парламентская газета», ранее член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк сообщал о семи погибших в результате удара.
По словам губернатора, разбор завалов в настоящее время продолжается.
«Уже сейчас извлекли из-под развалин девять человек погибших, девять человек очень тяжелых и раненых, сейчас их доставляют в медицинские учреждения», — сказал Сальдо.
С началом проведения специальной военной операции украинская армия активизировала попытки нанесения ударов по российской территории. Для этого Киев использует артиллерию, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и ракеты. Большинство попыток атак приходятся на новые и приграничные регионы, а также полуостров Крым.