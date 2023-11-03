Аязу Шабутдинову грозит 10 лет колонии

Блогеру и коучу Аязу Шабутдинову грозит до 10 лет колонии. Суд готовится вынести ему меру пресечения в виде ареста.

Отмечается, что наказание по статье может составить до 10 лет колонии.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, днем 3 ноября появилась информация о задержании Аяза Шабутдинова. При этом предполагалось, его будут допрашивать как свидетеля. Позднее в МВД рассказали, что в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Также у блогера провели обыски. В сейфе были найдены различные документы, деньги и памятка клиента.