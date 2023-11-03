В Италии объявили режим ЧС из-за наводнений и непогоды в Тоскане
Ливневые дожди обрушились на регион минувшей ночью. Они вызвали выход многих рек из берегов. Погибли пять человек. Один местный житель числится пропавшим без вести.
«Мера будет действовать в семи из десяти провинций — Флоренции, Пизе, Ливорно, Прато, Пистое, Лукке, Массе», — уточнил губернатор Тосканы Эудженио Джани.
По его словам, за последние сутки в ряде районов выпало такое количество осадков, которого там не было за последние 50 лет.В результате непогоды более 48 тысяч человек остались без электроэнергии.