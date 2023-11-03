В Италии объявили режим ЧС из-за наводнений и непогоды в Тоскане

Ливневые дожди обрушились на регион минувшей ночью. Они вызвали выход многих рек из берегов. Погибли пять человек. Один местный житель числится пропавшим без вести.

По его словам, за последние сутки в ряде районов выпало такое количество осадков, которого там не было за последние 50 лет.В результате непогоды более 48 тысяч человек остались без электроэнергии.