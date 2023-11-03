Старовойт: ВСУ обстреляли село Локоть в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли село Локоть Рыльского района в Курской области, зафиксировано не менее шести прилетов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Никто из жителей населенного пункта не пострадал, однако повреждение получила хозяйственная постройка одного из частных домов. Его владельцам Старовойт пообещал помочь в ремонте.

© t.me/gubernator_46

Село Локоть Рыльского района обстреляно со стороны Украины. Насчитали шесть прилетов. Никто из жителей не пострадал. В одном из домовладений повреждена хозяйственная постройка, — написал глава региона.

Ранее Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Свердликово в Суджанском районе региона. В результате атаки повреждения получили пять частных домовладений. В них выбиты стекла, посечены заборы, а также хозяйственная постройка и кровля одного из строений. Никто из мирных жителей не пострадал, уточнил губернатор.