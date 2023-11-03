В Петербурге сотрудница МВД обвинила своего начальника в домогательствах

В Санкт-Петербурге служащая МВД заявила, что ее начальник «устроил ей ад» на работе из-за отказа в интимной близости. Об этом сообщает Baza.

Женщина рассказала, что с первого дня службы в отделе полиции Василеостровского района к ней стал приставать ее непосредственный начальник. Майор старшего инспектора не заинтересовал, и та ответила ему отказом. После этого старший по званию стал издеваться над девушкой всеми возможными способами.

По словам пострадавшей, мужчина составил от ее имени рапорт на отзыв с отпуска, через базы МВД получал сведения о ее передвижениях, рвал ее законные заявления на дополнительные выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом, которого она воспитывает одна. Сотрудница МВД утверждает, что майор угрожал ей напрямую и обещал «сделать службу невыносимой». Она считает, что своим поведение мужчина порочит честь сотрудника органов внутренних дел, и уже написала заявление в прокуратуру.

В свою очередь ее начальник проверок не боится, а после их окончания планирует сделать службу старшего инспектора еще более невыносимой.