Появились кадры пострадавшего от беспорядков аэропорта в Махачкале

Следственный комитет России опубликовал видео с последствиями беспорядков, учиненных в аэропорту Махачкалы. На представленных кадрах видно, что пострадал фасад здания воздушной гавани.

После погромов в отдельных местах на здании была разбита плитка. Также на территории аэропорта валяются каменные фрагменты.

По предварительным данным СК, нанесенный беспорядками ущерб оценивается в сотни миллионов рублей. В ведомстве уточнили, что информация предварительная, точную сумму выявят специальные экспертизы. Также в СК добавили, что установлены личности более 20 подозреваемых, которые активно участвовали в массовых беспорядках. Кроме того, следствие анализирует данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей, очевидцев и потерпевших, в числе которых есть сотрудники правоохранительных органов.