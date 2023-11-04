СМИ назвали причину убийства главного пристава Рязани

Подозреваемый в убийстве начальника отделения по взысканию административных штрафов в Рязани Сергея Калужского признался, что совершил преступление на почве ревности — расстрелял человека в упор. Погибший работал вместе с женой обвиняемого в убийстве — Сергеем Ананикяном.

«Задержан подозреваемый в убийстве главного судебного пристава Рязани. 43-летний Сергей Ананикян расстрелял жертву в упор. Предварительно, мотивом стала ревность. Жена киллера работала в ФССП вместе с погибшим Калужским», — сообщают авторы telegram-канала Shot, ссылаясь на свой источник.

В telegram-канале «Следком» также отмечается, что преступление совершено на почве личной неприязни к потерпевшему. В этом лично признался Ананикян.