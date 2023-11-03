Остановка состава привела к задержке движения на МЦД‑4

Движение на МЦД-4 в сторону Железнодорожной было затруднено из-за остановки состава около станции Марьина Роща. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса Москвы.

«К составу уже прибыл вспомогательный локомотив, который убирает его с путей. Вместе с Московской железной дорогой (МЖД) и принимаем меры для скорейшего возобновления движения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о сходе с рельсов шести грузовых вагонов с цементом на станции Бирюлево в Москве. После чего было времен приостановлено движение до станции Бирюлево и москвичей предупредили о задержках электричек.