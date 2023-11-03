Около 100 человек эвакуировали из московского ТЦ

Около 100 человек эвакуировали из торгового центра на севере Москвы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, в здании произошло возгорание в электрооборудовании.

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Инцидент произошел в двухэтажном торговом центре на улице Фестивальная, дом 2А. Возникшее возгорание удалось быстро ликвидировать до прибытия пожарных, пострадавших нет. Собеседник агентства уточнил, что там произошла «оплавка проводки кондиционера».

Напомним, что 30 октября на северо-востоке Москвы произошел пожар в магазине кальянов. В результате происшествия никто не пострадал — до прибытия спасателей здание самостоятельно покинули пять человек. В экстренных службах уточняли, что в помещении загорелся утеплитель — площадь составила 10 квадратных метров.